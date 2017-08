Neusiedl am See: Elektroboot in Flammen

In Neusiedl am See hat in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Seegelände aus bisher ungeklärter Ursache ein Elektroboot Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand auch ein Steg in Brand.

Die Feuerwehren von Neusiedl am See und Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf den nahegelegenen Schilfgürtel verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.