ASFINAG will Qualität der Rastplätze verbessern

Autofahrer haben ab sofort die Möglichkeit, die Toiletten an den Autobahnen zu bewerten. Im Burgenland ist das an zehn ASFINAG-Rastplätzen möglich. Die ASFINAG will so die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Qualität bei den Rastplätzen steigern.

Für die Bewertung sind an den Rastplätzen Tasten mit vier verschiedene Smileys installiert worden - das lächelnde dunkelgrüne Gesicht steht für sehr zufrieden, das dunkelrote für unzufrieden. Damit können die Autofahrer die Sauberkeit der Toiletten bewerten. Diese werden pro Tag zwischen sechs und acht Mal geputzt. Wenn es dennoch zu schlechten Rückmeldungen komme, könne schnell darauf reagiert werden, erklärt Heimo Maier-Farkas von der ASFINAG. Denn das große Ziel seien stets saubere Toiletten.

HappyorNot

System kommt gut an

Schon im Vorjahr wurde versucht, die ASFINAG-Rastplätze bewerten zu lassen. Damals funktionierte das mittels Handy, es habe aber kaum Rückmeldungen gegeben. Das jetzige System komme bei den Autofahrern besser an, sagt Maier-Farkas. Österreichweit ist es an allen 49 ASFINAG-Rastplätzen installiert. Wie viel das gesamte Projekt kostet, gibt die ASFINAG nicht bekannt. Das Gerät selbst koste einen dreistelligen Euro-Betrag. Es sei ein relativ günstiges Feedback-System, heißt es seitens der ASFINAG.

