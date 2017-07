Motorrad-Unfall: 56-jähriger Wiener gestorben

Ein 56-jähriger Wiener ist am Sonntagnachmittag bei einem Sturz mit seinem Motorrad bei Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht auf Montag ist der Mann an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Der Biker aus Wien war gemeinsam mit einer Motorrad-Gruppe unterwegs, kam auf der kurvenreichen von der Straße ab und verletzte sich beim Sturz schwer - mehr dazu in Motorradfahrer nach Sturz reanimiert. Als die ersten Rettungskräfte beim Unfallort eintrafen, lag der Mann bewusstlos im Wald.

FF Neustift an der Rosalia

Der Rettungshubschrauber konnte nicht direkt an der Unfallstelle landen, deshalb wurden Notarzt und Flughelfer von der Polizeistreife Forchtenstein zum Unfallort gefahren. Der Mann konnte noch vor Ort erfolgreich von Ersthelfern reanimiert werden. Einige Stunden später starb er im Krankenhaus St. Pölten.