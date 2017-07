Hund biss Polizisten in den Ellbogen

Ein herumstreunender Schäferhund hat am Wochenende einen Polizisten gebissen. Er ist den Beamten angefallen und hat ihn dabei verletzt. Das Tier hat den Beamten in den Ellbogen gebissen.

Der Schäferhund ist schon zuvor Anrainern in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) unangenhem aufgefallen. Sie machten sich wegen des Streuners Sorgen und riefen die Polizei zur Hilfe. Einer der zwei eintreffenden Beamten wurde dann selbst zum Opfer: Beim Aussteigen aus dem Dienstwagen lief der schwarze Schäferhund sofort auf den Polizisten zu, sprang ihn an und biss ihn in den rechten Ellbogen. Der Hund ließ erst nach mehreren Sekunden wieder los. Danach lief der Hund in Richtung eines Wohnhauses davon.

Hundehalter wurde angezeigt

Der verletzte Beamte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der Versorgung wurde er nach Hause entlassen und befindet sich nun ist im Krankenstand. Die Kollegen konnten kurze Zeit später den 65 Jahre alten Halter des zweijährigen deutschen Schäferhundes ermitteln. Der Mann wird sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen. Der Hund wird tierärztlich untersucht.