Hochsaison für Gurken

Gurken aus dem Seewinkel haben gerade Hochsaison. Es wird bis Ende des Sommers laufend geerntet. Die Bio-Gurken der Familie Leyrer aus Pamhagen gedeihen auf dem offenen Feld. Den Gurken tun die aktuellen Hitzetage richtig gut.

Die Sonne brennt auf das Gurkenfeld der Familie Leyrer, was eine gute Ernte bedeutet. Noch wichtiger als die Hitze am Tag sind allerdings die Temperaturen in der Nacht. Die Gurke als Kürbisgewächs mag es gerne um die 20 Grad wenn es finster ist - und diese idealen Bedingungen findet sie im Seewinkel.

Familie Leyrer baut seit Generationen Gurken an - und zwar die große Salatgurke und die kleinen Einlegegurken, die als Gewürzgurke und als Essiggurke auf den Markt kommen. „Die Einlegegurkerl sollten zwischen von drei bis sechs Zentimeter lang sein. Aus den neun bis zwölf Zentimeter langen Gurken werden bereits die Gurkensticks gemacht“, so Erich Leyrer Sen., Biobauer in Pamhagen.

Gurken dürfen nicht zu groß werden

Damit die Gurken nicht zu groß werden, muss jede Pflanze alle zwei Tage abgeerntet werden. Wird eine Gurke mal zu groß für den Handel, wird sie auch nicht verschwendet, denn die isst der Seniorchef am liebsten.

„Die Salatgurken werden jene, die beim Ernten hängengelassen werden. Aus denen macht man dann Gurkensalat“, so der Seniorchef. Der Gurkensalat schmeckt am besten natürlich so, wie er seit Generationen zubereitet wird: Je einfacher, desto besser. „Ich nehme einen Viertelliter Wasser, drei Esslöffel Zucker, drei Esslöffel Essig und eine Prise Salz“, sagte Maria Leyrer.

Saison bis Ende September

Die Gurkensaison in Pamhagen dauert von Ende Juni bis Ende September, gepflanzt wird im Mai. „Aus den Samen werden Pflanzen gezogen und das setzen wir mit der Pflanzmaschine in die Folie - das ist eine Mulchfolie, die sich innerhalb eines dreiviertel Jahres zersetzt“, so Juniorchef Erich Leyrer.

Tröpfchenbewässerung sorgt für die richtige Menge an Wasser. Pro Hektar können rund 20 Tonnen geerntet werden. Der Großteil der Gurken kommt in den Handel, der Rest wird von der Familie als Gurkensaft oder Gurkencreme vertrieben.