Höhenflug für Pilotenschule

Seit neun Jahren können in Neusiedl am See Berufspiloten ihre Aus- und Weiterbildung absolvieren. Die Aviation Academy Austria ist damals von fünf Absolventen der Flug-HTL-Eisenstadt gegründet worden und schult Piloten aus aller Welt.

Die Aviation Academy Austria befindet sich im Technologiezentrum in Neusiedl am See. Hier können Berufspiloten die vorgeschriebenen immer wiederkehrenden Weiterbildungen absolvieren. Trainiert werden mit den Flugsimulatoren Standard und vor allem Notfallsituationen.

ORF

„Je größer das Flugzeug wird, desto weniger kann man Fehler simulieren. Flugzeuge sind ja sehr komplexe Systeme und gewisse Fehler wie zum Beispiel Triebwerksbrand oder Druckabfall kann ich im Flugzeug gar nicht simulieren, abgesehen davon, dass es gefährlicher wäre, das mit einem richtigen Flugzeug zu trainieren. Die wirtschaftliche Komponente ist auch nicht zu unterschätzen“, sagte Firmengründer und Geschäftsführer Thomas Herrele, der selbst auch Berufspilot ist.

Fünfter Simulator wird installiert

Begonnen wurde in Neusiedl am See mit einem Flugsimulator. Jetzt sind vier in Betrieb und nächstes Jahr soll ein fünfter installiert werden „Ein Simulator kostet je nach Type zwischen sieben und 18 Millionen Euro. Die Geräte werden sehr lange betrieben - wir haben Betriebszeiten jenseits der 15 Jahre, deswegen sind diese Geräte auch so teuer“, so Herrele.

Neben der Weiterbildung von Piloten kann in der Aviation Academy Austria auch die Grundausbildung zum Berufspiloten gemacht werden. „Wir haben 80 Trainer, die auf den Simulatoren Ausbilder sind und die Leute in den verschiedensten Bereichen schulen. Ich weiß, dass wir derzeit 120 Personen in der Grundausbildung“, sagte Herrele. Die Flugsimulatoren in der Aviation Academy in Neusiedl am See sind 24 Stunden in Betrieb und das sieben Tage die Woche.