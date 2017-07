ASKÖ feiert 125-jähriges Bestehen

Die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich feiert ein großes Jubiläum. Zu diesem Anlass gibt es derzeit eine Wanderaussstellung in Eisenstadt. Im Zuge der Eröffnung wurde zudem eine Studie zum Jugendsport präsentiert.

„Turnen“, das war am Ende des 19.Jahrhunderts der Überbegriff für fast alle Sportarten. In dieser Zeit ist auch der Arbeitersport entstanden und zwar in einem Wirtshaus in Wien-Mariahilf.

Dort haben sich 1892 Menschen zusammengefunden und eine Bewegung ins Leben gerufen. So sei damals der Arbeitersport entstanden, sagte Christian Illedits, Präsident des ASKÖ Burgenland. Er eröffnete zusammen mit dem Präsidenten der Bundessportorganisation Rudolf Hundstorfer eine Wanderausstellung in der Landesdirektion der Wiener Städtischen in Eisenstadt.

Austellung von Vergangenheit bis Zukunft

Die Aufstellung blickt sowohl auf die lange Vergangenheit, als auch auf jetzige und zukünftige Aufgaben des Arbeitsgemeinschaft. Sie ist auch im Internet abrufbar.

ORF

Im Zuge der Feierlichkeiten wurde auch eine Studie über das Sportbewusstsein der Jugendlichen in Österreich präsentiert. Der ASKÖ hat in Kooperation mit der Wiener Städtischen 1000 Jugendliche aus ganz Österreich befragt. Zum Teil mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Rund drei Viertel der Jugendlichen nennen körperliche Fitness und Gesundheit als Hauptgrund fürs sportliche Treiben. Knapp die Hälfte sportelt, um abzuschalten oder zu entspannen und in etwa genauso viel aus Spaß. Beim Gesundheitsbewusstsein haben junge Frauen die Nase vorn, denn sie bewegen sich mehr als die männlichen Jugendlichen.

Tendenz zum Individualsport

Besonders beliebt sind vor allem die Laufsportarten. Knapp die Hälfte bevorzugt dabei das Wandern, Walken oder Laufen. Auf dem zweiten Platz liegt das Krafttraining, für das sich knapp ein Drittel begeistern kann. Stark im Kommen sind ebenfalls Trendsportarten, wie etwa Yoga, Pilates und Co.

Der Fokus habe sich mittlerweile klar von den Vereinssportarten zum Individualsport verschoben, sagte Rudolf Hundstorfer, Präsident der Bundessportorganisation. Trotz dieser Entwicklung ist der ASKÖ immer noch mit 4.200 Vereinen und insgesamt 1,2 Millionen Mitgliedern in ganz Österreich stark vertreten.

