Andauer müssen am häufigsten schwitzen

Heuer hat es überdurchschnittlich viele Hitzetage mit Temperaturen von mindestens 30 Grad gegeben. Von allen Österreichern mussten die Andauer heuer am häufigsten schwitzen - zumindest wenn es nach den Daten der ZAMG-Wetterstationen geht.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wertet die Daten von 263 Wetterstationen in ganz Österreich aus. An 201 von ihnen wurden heuer bereits Temperaturen von mindestens 30 Grad Celsius gemessen. Zwei Wetterstationen im Burgenland sind Spitzenreiter bei den Hitzetagen.

ORF

Schon 30 Hitzetage in Andau

Im Seewinkel in Andau gab es heuer bisher schon 30 Hitzetage. Nur knapp geschlagen liegt die Landeshauptstadt Eisenstadt mit 29 Hitzetagen auf dem zweiten Platz. Im vieljährigen Mittel gebe es in dieser Region rund 20 Hitzetage im gesamten Jahr, sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik, Man liege also bereits Mitte des Sommers um rund 50 Prozent über den Werten eines durchschnittlichen gesamten Jahres.

Ob 2017 die Hitze-Rekorde erreicht werden, lässt sich laut ZAMG derzeit noch nicht abschätzen. Sie liegen auf jeden Fall noch ein gutes Stück entfernt. So verzeichnete die ZAMG beispielsweise im Jahr 2003 an der Wetterstation in Andau 52 Hitzetage.

