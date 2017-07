Stauwochenende steht bevor

Verkehrsexperten erwarten an diesem Wochenende den Höhepunkt des diesjährigen Sommerverkehrs. Vor allem Richtung Süden und Osten ist mit sehr viel Verkehr zu rechnen. Auf der A4 und auch auf der A2 könnte es Stau geben.

Ferienwechsel in einigen deutschen Bundesländern und sportliche Großereignisse wie zum Beispiel der Grand Prix in Ungarn und die Schwimm-WM in Budapest könnten dafür sorgen, dass auf den Autobahnen alles steht.

Baustelle bei Mönchhof Staupunkt auf A4

Für viele Motorsportfans, die zum Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring nach Budapest fahren, führt der Weg über die Ostautobahn, A4. Stauzone im Burgenland ist vor allem der Baustellenbereich zwischen Mönchhof und Nickelsdorf. Pannen und kleinere Unfälle können auf der Ostautobahn erfahrungsgemäß rasch kilometerlange Staus auslösen.

Beim Grand Prix in Budapest sind einmal mehr auch Polizisten aus dem Burgenland im Einsatz, sagte Helmut Greiner von der Landespolizeidirektion. Vier Beamte sind mit zwei Motorrädern und einem Pkw auf dem Hungaro-Ring im Einsatz. Sie sprechen Ungarisch, was die Kommunikation deutlich erleichert.

APA/Georg Hochmuth

Beachvolleyball-WM in Wien

Das zweite Großevent des Wochenendes ist die Beachvolleyball-WM in Wien, in der Stadt selbst sollte man daher teilweise besser auf das Auto verzichten. Staufallen lauern aber auch auf dem Weg nach Süden: Wegen des Schichtwechsels in den Urlaubsländern muss man an diesem Wochenende mit deutlich mehr Verkehr rechnen.

Auf kleinere Grenzübergänge ausweichen

Am Sonntag muss auch noch die Rückreise von den Großevents einkalkuliert werden, vor allem am Nachmittag könnte es beim Autobahngrenzübergang Nickelsdorf aufgrund der Grenzkontrollen auf der österreichischen Seite zu langen Kolonnen kommen. Hier kann man versuchen, über kleinere Grenzübergänge wie Klingenbach oder Pamhagen auszuweichen.