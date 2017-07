Gesuchter Dieb bei Grenzkontrolle gefasst

Die Polizei hat am Donnerstag beim Grenzübergang Klingenbach einen 26-jährigen Mann festgenommen. Bei der Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Dem 26-Jährigen werden insgesamt 17 Eigentumsdelikte vorgeworfen. Gegen 10.30 Uhr wollte er am Donnerstag über den Grenzübergang Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) nach Österreich einreisen. Die routinemäßige Überprüfung der Personalien ergab jedoch, dass der Mann in Österreich wegen gewerbsmäßigem Diebstahl und Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung gesucht wurde.

Der 26-jährige ungarische Staatsbürger wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Delikte die ihm vorgeworfen werden, sollen in den Jahren 2010 und 2013 im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark verübt worden sein, teilte die Polizei am Freitag mit.