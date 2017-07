Flak-Patrone beim Garteln gefunden

Eine 48-jährige Frau hat am Donnerstagabend in ihrem Garten in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt Umgebung) eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Sie fand eine Flak-Patrone.

Laut Landespolizeidirektion Burgenland stieß die Frau bei Gartenarbeiten auf das Kriegsrelikt. Die Fundstelle wurde darauf von Polizisten abgesichert. Die Patrone ist 15 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von zwei Zentimetern. Sie soll am Freitag von Spezialisten des Entminungsdienstes abgeholt werden.

Während des Zweiten Weltkriegs befand sich im Ruster Hügelland beim Steinbruch in St. Margarethen eine Fliegerabwehrstellung der Deutschen Wehrmacht.