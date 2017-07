NMS Rosental: Umbau auf Raten

Die Neue Mittelschule (NMS) Rosental und die angeschlossene Polytechnische Schule in Eisenstadt werden ausgebaut und saniert. Die Arbeiten werden in erster Linie in der Ferienzeit durchgeführt und man erspart sich Containerklassen.

Barrierefreie Klassenzimmer, 85 Brandschutztüren, 600 neue Heizkörper und Leuchten, ein neuer Außenbereich: Die Kosten für den Um- und Ausbau der NMS Rosental und der angeschlossenen Polytechnischen Schule in Eisenstadt betragen etwa 4,3 Millionen Euro.

ORF

150.000 Euro für Sanierung statt Containern

Mit den ersten Arbeiten habe man schon 2016 begonnen, sagte Baumeister Walter Sommer. Man habe die Klassen aber nicht in Container ausgelagert, sondern nur die Ferienzeiten genutzt. Das dadurch gesparte Geld habe man in die Sanierung stecken können - das seien zirka 150.000 bis 170.000 Euro.

ORF

Viel Interesse an Schulen

420 Schülerinnen und Schüler besuchen die NMS Rosental. Schulerhalter ist die Stadtgemeinde Eisenstadt. Im Gegensatz zu anderen NMS gebe es in Eisenstadt nicht das Problem von zu wenigen Schülern, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Der Zulauf sei sehr gut, weil die Schule auch einen guten Ruf habe. Daher freue man sich, wenn man erweitern müsse, um den Platz zu schaffen, der für eine moderne Pädagogik notwendig sei.

Dazu zählen zum Beispiel variable Klassenzimmer, in denen sowohl mit vielen Schülern als auch in Kleingruppen gearbeitet werden kann. Bis zum Schulbeginn am 4. September sollen die Bauarbeiten beendet sein.