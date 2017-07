36-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen in Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg) ist am Mittwochnachmittag ein 36-jähriger Mann verletzt worden. Ihm fiel eine 50 Kilogramm schwere Plastikrolle auf den Fuß.

Der Ungar wollte die Rolle laut Polizei von einem Plastikfoliergerät abmontieren und auf eine Palette stellen. Dabei fiel ihm die Rolle auf den rechten Fuß. Der 36-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und anschließend in häusliche Pflege entlassen. Ein Fremdverschulden liege nicht vor, so die Landespolizeidirektion. Die weiteren Erhebungen übernimmt das Arbeitsinspektorat.