Sachwucher: Angeklagter freigesprochen

Ein 38-Jähriger hat sich am Mittwoch in Eisenstadt vor Gericht wegen Sachwuchers verantwortet. Der Mann soll gemeinsam mit anderen in fünf Fällen einen überhöhten Preis für Dachdeckerarbeiten verlangt haben. Er wurde freigesprochen.

Das Beweisverfahren habe nicht ergeben, dass der Mann die Preisverhandlungen mit den Kunden geführt habe, meinte die Richterin. Weiters habe er seinen Lohn unabhängig vom ausverhandelten Preis erhalten. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.