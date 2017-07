54-Jährige tot neben Gleisen gefunden

In Neusiedl am See ist am Mittwoch eine Frau tot in der Nähe der Gleise einer Zugstrecke aufgefunden worden. Es soll sich um eine 54-jährige Burgenländerin handeln. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Die 54-jährige Burgenländerin wurde am Mittwochmorgen entdeckt. Ein Lokführer nahm die leblose Frau in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen wahr und konnte den Zug noch rechtzeitig stoppen. Er alarmierte sofort die Polizei. Man gehe derzeit von einem Unfall aus, sagte Polizeisprecher Helmut Greiner, die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen.

„Zugführer hat keinen Vorfall gemeldet“ Helmut Greiner von der Landespolizeidirektion Bugenland im Gespräch mit ORF Burgenland-Reporter Christian Hofmann.

Laut Polizei dürfte sich das Unglück bereits am Dienstagabend ereignet haben. Man vermute, dass sich die Frau in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen befunden habe. Sie sei dort vermutlich vom letzten Zug, der in Richtung Wien gefahren ist, erfasst worden.

ORF/Christian Hofmann

Frau vermutlich von Zug erfasst

Der Zugführer des Unglückszuges am Dienstagabend hatte keine Meldung abgegeben. Erst ein Kollege am Folgetag ist auf die Leiche aufmerksam geworden. Der Zugfahrer von Dienstagabend soll zum Unglück befragt werden. Mittlerweile wisse man auch, um welche Person es sich handle, so Polizeisprecher Greiner. Die näheren Umstände seien nun Gegenstand der Ermittlungen.

ORF