Neuer Cheftrainer für Oberwart Gunners

Die Oberwart Gunners haben mit dem Spanier Luis Pino Vera einen neuen Trainer. Er löst damit den Griechen Chris Chougaz ab, der die Gunners zwei Jahre lang trainiert hatte. Der 32-Jährige erhält einen Einjahresvertrag und soll nächste Woche mit seiner Arbeit in Oberwart beginnen.

In der vergangenen Saison war der 32-jährige Spanier zu Saisonbeginn rund drei Monate Cheftrainer des USCB Graz. Bereits kommende Woche soll er seine Tätigkeit in Oberwart aufnehmen. Vera bringt viel internationale Erfahrung mit. So war er unter anderem in Hong Kong, Venezuela und Mexiko tätig. Der 32-Jährige stammt aus Barcelona, hat Sportwissenschaften studiert und ist im Besitz einer spanischen A-Trainerlizenz.

„Kann es kaum erwarten“

Er sei schon während seiner Zeit in Graz von der Atmosphäre in Oberwart begeistert gewesen und habe sich gewunschen einmal als deren Trainer arbeiten zu dürfen, erklärte der 32-Jährige auf der Homepage der Gunners. Dieser Traum erfülle sich nun und er könne es kaum erwarten mit den jungen Spieler zu arbeiten, so Vera. Er erhält nun einen Einjahresvertrag bei den Gunners mit einer Option auf weitere Verlängerung.

Der 32-Jährige folgt damit dem bisherigen Trainer Chris Chougaz nach, der sich nun, nach zwei erfolgreichen Jahren für die Oberwart Gunners, die Option auf eine Trainerkarriere im Ausland offenhalten möchte, wie es heißt.

