Durch Zufall zum Schusterhandwerk

Der 29-jährige Laszlo Hubicsak aus Markt St. Martin ist seit kurzem zum besten Orthopädie-Schumacherlehrling Österreichs gekürt worden. Der gebürtige Ungar musste aber lange auf einen Lehrplatz in seinem Traumberuf warten.

Vor vier Jahren hat Laszlo Hubicsak aus Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf) in Eisenstadt mit seiner Ausbildung zum Orthopädie-Schumacher begonnen. Der heute 29-Jährige ist seit seiner Matura erfolglos auf der Suche nach einer Lehrstelle in einem Gesundheitsberuf gewesen, zuerst in Ungarn und später dann in Österreich.

Ein Jahr lang auf Lehrstelle gewartet

Als Bau-Hilfsarbeiter lernte er dann aber ganz zufällig das Orthopädieschuster-Handwerk kennen. Seinen jetzigen Chef habe er ein Jahr lang um eine Lehrstelle gebeten. Das sei aber zuerst nicht möglich gewesen, so Hubicsak. Aber nach einem Jahr habe ihn sein jetziger Arbeitgeber noch immer nicht vergessen und ihn angerufen. Er habe sofort alles liegen- und stehenlassen, gekündigt und gleich in der Firma angefangen, so der 29-Jährige.

ORF

In Roman Weninger hat er dann einen Meister gefunden, der ihn fördert und sein Engagement zu schätzen weiß. Beim heurigen Bundeslehrlingswettbewerb kann der 29-Jährige den Bewerb für sich entscheiden. Er setzte sich gegen die Konkurrenz aus ganz Österreich und Südtirol durch. Er habe nur das gemacht, was er gelernt hat. Es sei einfach passiert, so Hubicsak.

Die Freude am „Erschaffen“

Mittlerweile ist Hubicsak ausgelernter Schuster. Der 29-Jährige möchte seinen Beruf in jedem Fall weiter ausüben, denn dabei könne er anderen helfen, wenn sozusagen der Schuh drücke, so der 29-Jährige. Es gefalle ihm einfach etwas zu erschaffen. Wenn ein Patient mit einem Lachen aus dem Geschäft gehe, dann freue ihn das einfach, sagte Hubicsak.

ORF

Seit mehr als sieben Jahren lebt der Vorzeigeschuster bereits im Burgenland. Jetzt bemüht sich Laszlo Hubicsak um die Staatsbürgerschaft in seiner Wahlheimat. Denn der beste Orthopädieschuhmacher-Lehrling Österreichs ist immer noch Ungar.

Das äußerst sorgfältig gearbeitete Paar ist eine Maßanfertigung für den eigenen Stiefvater, der auf orthopädisches Spezialschuhwerk angewiesen ist. Herr Hacke ist vom handwerklichen Geschick seines Stiefsohns begeistert.