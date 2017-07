Halbzeit bei Seefestspielen Mörbisch

Bundeskanzler Christian Kern und Verteidungsminister Hans Peter Doskozil sahen am Montag - zusammen mit insgesamt 6.200 Mitgliedern des Pensionistenverbandes - eine Sondervorstellung des „Vogelhändlers“ in Mörbisch. Knapp die Hälte der Vorstellungen ist bereits gespielt.

Die Sondervorstellung für den Pensionistenverband in Mörbisch am Montag war eine Zitterpartie: Heftige Sturmböen fegten immer wieder vom Neusiedler See kommend über das Gelände. Solistinnen, Solisten, Ensemble und Bühnentechniker meisterten mit viel Einsatz und Durchhaltevermögen die Aufführung und auch das Publikum verharrte bis zum Schluss.

87 Prozent Auslastung

Bis jetzt konnten alle Vorstellungen der Operette „Der Vogelhändler“ auf der Seebühne Mörbisch gepielt werden. Das Stück steht diesen Sommer insgesamt 23 Mal auf dem Spielplan. Zehn Vorstellungen gab es bereits und der Vorverkauf für die weiteren 13 Vorstellungen sieht gut aus.

Die bisherige Auslastung liege bei 87 Prozent, so Intendantin Dagmar Schellenberger. „Jeden Abend haben wir weit über 5.000 Leute da. Man merkt es auch an der Kasse, dass immer mehr Leute, wenn das Wetter passt, zur Abendkasse pilgern. Ich bin rundum zufrieden“, so die Intendantin. „Der Vogelhändler“ wird noch bis 19. August gespielt.

Güssinger Kultursommer bereits zu Ende

Vergangenen Samstag ging bereits die Theatersaison beim Güssinger Kultursommer zu Ende. Eine Vorstellung musste wetterbedingt abgebrochen werden, allerdings erst nach der Pause. Somit gilt die Vorstellung als gespielt. Insgesamt sahen das Stück „Pension Schöller“ 4.230 Besucher, das entspricht einer Auslastung von 98 Prozent.

