46-Jährige bei Bootsunfall verletzt

Eine 46-jährige Frau ist am Sonntagabend bei einem Bootsunfall in Neusiedl am See verletzt worden. Die Nordburgenländerin wurde im Bereich des Brustkorbs zwischen einem Steg und einem Elektromotorboot eingeklemmt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die Frau mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Krankenhaus gebracht worden. Zu dem Unfall war es im Bereich der Privatanlegeplätze gekommen. Ein 18-jähriger Niederösterreicher hatte das mit insgesamt acht Personen besetzte Boot gesteuert und war aus unbekannter Ursache gegen den Steg geprallt. Der genaue Unfallhergang werde noch erhoben, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland.