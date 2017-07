Glasflaschen in trendigem Gewand

Der Gegentrend zur herkömmlichen PET-Einweg-Flasche wird immer stärker. Immer mehr umweltbewusste Konsumenten setzen auf die eigene Trinkflasche aus Glas. Daniela Frank verpasst ihnen nun ein hippes „Gewand“.

PET-Flaschen sind zwar praktisch, doch sie stehen im Verdacht, den Geschmack und die Qualität der Produkte, die darin enthalten sind, zu verfälschen. Schuld daran ist unter anderem Acetaldehyd - ein Stoff, der bei der Herstellung des Kunststoffs PET entsteht. Umweltexperten kritisieren seit langem, dass die Auswirkungen von Schadstoffen in Plastikflaschen noch nicht genügend erforscht seien.

Die ausgebildete Sommeliere Daniela Frank aus Bruckneudorf (Bez. Neusiedl am See) sagte diesem verfälschten Geschmack den Kampf an und gründete vor anderthalb Jahren „VoiGlas“. Frank kreiert Trinkflaschen, die die richtige Größe zum Mitnehmen haben und außerdem noch als Accessoire dienen.

Inspiration auf Reisen

Die Flaschen und die Neopren-Hüllen bezieht die gebürtige Wienerin von anderen Produzenten. Sie entwirft das Design, das dann in Niederösterreich bedruckt wird, und fügt alle Bestandteile zusammen. „Sehr viele Ideen entstehen auf Reisen, ich bin viel in Österreich unterwegs, aber auch in anderen Ländern“, erzählt Frank.

ORF

Die Kreation der Designs ist aufwendig, oft werden die Hüllen auch mit Nieten versehen. Bei den Motiven richtet sich die Unternehmerin auch nach den aktuellen Trends. Was 2016 das Einhorn war, ist 2017 der Flamingo. Ihre Liebe zur Heimat spiegelt sich auch in ihrem „Bestseller“ wider - typische Begriffe wie „Paradeiser“ oder „Zwiederwurzn“ integrierte die Produktdesignerin.

ORF

ORF

„Habe auf mein Herz gehört“

Auf dem Weg zum eigenen Unternehmen bekam die alleinerziehende Mutter eines zwölfjährigen Sohnes viel Zuspruch von Bekannten. „Ich fand es nicht schwierig, habe auf mein Herz und mein Bauchgefühl gehört. Ich habe alle Informationen, die es bezüglich Selbständigkeit gibt, genützt“, erzählt die Designerin. Frank betreibt das Geschäft neben ihrem regulären Job, doch sie plant, es bald hauptberuflich zu machen. Unternehmen melden bereits Interesse an, erzählt sie - denn die Flaschen können auch nach Wunsch designed werden.

Auf Designmärkten lernt die Unternehmerin ihre Zielgruppe gut kennen: Es sind umweltbewusste Menschen, die nicht auf Design verzichten wollen. Derzeit wird die Flasche hauptsächlich über das Internet vertrieben.