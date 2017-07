Ringelnatter aus Heizraum gerettet

Die Mitglieder der Stadtfeuerwehr Pinkafeld wurden am Sonntag zu Tierrettern: In einem Einfamilienhaus hatte sich eine Ringelnatter in einen Heizraum verirrt. Auch in Jennersdorf mussten Polizisten zu einem „tierischen Einsatz“.

Der Hausbesitzer hatte beobachtet, wie sich das scheue Tier hinter einer Verblendung für Heizungsrohre versteckte. Der Mann alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute bauten die Verblendung ab und konnten die Schlange nach kurzer Zeit einfangen. Die ausgewachsene Ringelnatter wurde außerhalb von Pinkafeld zur Pinka gebracht und wieder freigelassen. Die Schlangen sind nicht giftig und können dem Menschen oder auch Haustieren nicht gefährlich werden.

Katze „Lilly“ aus Fußballtor befreit

Die dreijährige Hauskatze Lilly einer Familie in Jennersdorf, hatte sich am Sonntag auf deren Anwesen im Netz eines Fußballtores verfangen. Da sich ihre Besitzer im Urlaub befanden, mussten Polizisten der Polizeiinspektion Jennersdorf „einschreiten“, das Netz durchschneiden und die Katze befreien. Das Tier hatte sich mit den Hinterpfoten in der Ecke des Netzes verfangen. Die Polizisten schnitten das Tor mit einem Messer auf und retteten so die Katze. Nach Versorgung ihrer Wunden durch einen Tierarzt wurde Lilly wieder in den Garten der Familie zurückgebracht.

