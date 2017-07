Deckenstuck stürzt auf Hochzeitsgäste

Im Schloss Kittsee ist es am Samstag während einer Hochzeitsfeier zu einem Unfall gekommen: Stuckatur von der Decke stürzte auf die Gäste, es gibt laut Auskunft der Landessicherheitszentrale fünf Leichtverletzte.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Kittsee und Hainburg gebracht und dort ambulant versorgt. Es sei Gott sei Dank niemand bei dem Unfall im großen Festsaal schwer verletzt worden, sagte die Bürgermeisterin von Kittsee, Gabriele Nabinger (SPÖ). Das Schloss Kittsee ist im Besitz der Gemeinde.

Peter Böhm

Hochzeitsfeier ging weiter

Die Hochzeitsgäste hätten nach ihren Informationen auf dem Balkon und teilweise auch im Garten weitergefeiert, sagte Nabinger, die derzeit in Kroatien auf Urlaub ist. „Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, das ist eine sehr, sehr liebe Kollegin von mir“, sagte die Bürgermeisterin, die sich bereits schriftlich beim Brautpaar entschuldigte. Sie sei noch am Freitag mit dem Landeskonservator des Burgenlandes im Schloss gewesen und habe ihm den Boden gezeigt, den man frisch saniert habe und am Samstagabend passiert dann das Unglück.

Peter Böhm

Festsaal gesperrt

Die Gemeinde habe den Festsaal im Schloss gesperrt, sagte Nabinger. Man werde jetzt gemeinsam mit dem Denkmalamt die Decke überprüfen und auf jeden Fall sanieren. Man könne aber weiter in der Bibliothek heiraten und auch den kleinen Festsaal und die anderen Räume im Schloss ohne Probleme verwenden, so die Bürgermeisterin. Auch der Restaurantbetrieb gehe ungestört weiter.