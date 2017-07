Burgenländer bei Mülltrennung spitze

Seit Beginn des Jahres sind im Burgenland 20.000 Tonnen Müll getrennt gesammelt worden. Damit zählt das Burgenland neuerlich zu den Spitzenreitern in Sachen Mülltrennung, so die Altstoff Recycling Austria AG (ARA).

Im Burgenland ist zwischen Jänner und Juni genau so viel Müll gesammelt wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Generell zählen die Österreicher zu den fleißigsten Mülltrennern im internationalen Vergleich, ganz besonders die Burgenländer, sagte Sandra Holzinger von der ARA: „Das scheint schon in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, dass man Müll trennt und die Burgenländer machen das einfach mit einem dementsprechenden Engagement.“

ARA/Lukas Maximilian

Mülltrennung im Haushalt entscheidend

Nur wenn bereits in den privaten Haushalten Glas, Papier, Metall und Kunststoff voneinander getrennt werden und nicht einfach im Restmüll landen, können die Stoffe anschließend wiederverwertet werden. Grundsätzlich gelte je reiner die Ausgangsverpackung sei, desto leichter lasse es sich verwerten, so Holzinger. Aludosen und Karton ohne Folienbeschichtung zum Beispiel ließen sich leicht recyclen. Schwierig sei es dagegen bei Kunststoffverbunden.

In burgenländischen Haushalten fällt Altpapier am häufigsten an. Danach folgen Glas und Leichtverpackungen wie zum Beispiel Joghurtbecher oder Fleischtassen.

