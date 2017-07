Burgenlands jüngste Feuerwehr

Seit diesem Wochenende hat die Großgemeinde Bruckneudorf offiziell eine eigene Freiwillige Feuerwehr. Gab es früher Alarm, rückte die Wehr aus Bruck an der Leitha an. Doch für diese Lösung ist Bruckneudorf in den vergangenen Jahren zu groß geworden.

Innerhalb von zehn Jahren stieg die Bevölkerungszahl von Bruckneudorf von 2.200 auf 3.200 an. Zusätzlich gab es einige Betriebsansiedlungen, die Ostautobahn führt vorbei und die Bahnlinie durch den Ort ist stark frequentiert. Daher wurde nun aus Sicherheitsgründen eine Freiwillge Feuerwehr in der Gemeinde gegründet.

Selber für Sicherheit in Großgemeinde sorgen

Mit den Zahlungen, die man geleistet habe, könne man schon eine eigene Feuerwehr unterhalten, erklärte Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ), der jetzt auch Feuerwehrmann ist. Natürlich gebe man jetzt in der Anfangszeit für die Gründung viel mehr für die Feuerwehr aus als bisher, doch man habe jetzt eine eigene Feuerwehr und könne als Großgemeinde selbst für die Sicherheit sorgen.

Hannes Kampel ist Berufsfeuerwehrmann am Flughafen Schwechat. Unter seiner Führung machten 29 Bruckneudorferinnen und Bruckneudorfer die erforderliche Feuerwehr-Ausbildung. Man sei bemüht, noch weitere Kameraden zu finden, sagte Kampel. Auch eine Jugendfeuerwehr sei angedacht, doch zuerst müsse man eine schlagkräftige Aktiv-Truppe aufbauen.

Drei brennende Autos gelöscht

Die Feuerwehr Bruckneudorf hat ein gebrauchtes Rüstlöschfahrzeug und ein gebrauchtes Kleinlöschfahrzeug. Ein Mannschaftstransporter wird demnächst angeschafft. Bewährungsproben gab es für die neue Feuerwehr bereits einige. Erst in der Nacht auf Samstag musste sie auf dem Truppenübungsplatz Bruckneudorf drei brennende Autos löschen.