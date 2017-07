Mehr Bankkunden nutzen Ombudsstelle

Das Burgenland ist das einzige Bundesland mit einer Bankenombudsstelle. Immer mehr Menschen nutzen dieses Angebot auch und holen sich Hilfe, wenn es zum Beispiel Probleme mit Kreditzinsen oder Fragen zu Kontospesen gibt.

Negativzinsen, Euribor-Zinssätze oder Verzugsspesen - für viele Bankkunden ist das alles nur unverständliches Fachchinesisch. Die burgenländische Bankenombudsfrau Helga Schmidt hilft bei der Übersetzung in ein verständliches Deutsch. Und die Beratung zahle sich aus, erklärte Schmidt. Sie habe allein heuer bereits knapp 260.000 Euro an Zinsen-, Kapitalnachlass und Spesenvergütung für die Konsumenten verhandelt.

Heuer bereits 143 Konsumenten beraten

78 Sprechtage in Eisenstadt und Oberwart hielt Schmidt in diesem Jahr bisher ab. Meistens geht es bei der Beratung um Probleme bei der Rückzahlung von Kreditraten, Kontoüberziehungen und um Fremdwährungskredite. Das Interesse an der Bankenombudsstelle steige, so Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). Insgesamt seien heuer in den ersten sechs Monaten 143 Personen beraten worden - im Vorjahr seien es im gesamten Jahr 230 gewesen.

ORF/Alexandra Strobl

Recht auf Basiskonto

Der Bankenrechner im Internet ist laut Schmidt eine gute Möglichkeit, sich bei den vielen Kontoangeboten der Banken einen Durchblick zu verschaffen. Außerdem hat jeder EU-Bürger das Recht auf ein Basiskonto. Dafür zahle man im Jahr nur 80 Euro Kontoführungsspesen - wenn man Mindestsicherungsempfänger sei, seien es nur 40 Euro - und das müsse jede Bank jedem Bankkunden ermöglichen. Auch wenn man schon in der gleichen Bank Kunde sei, müsse die Bank den Umstieg auf das Basiskonto ermöglichen, so Schmidt.

Unzulässige Spesen und einbehaltene Negativzinsen

Schmidt warnt vor unzulässigen Verzugs- und Mahnspesen, die Banken verrechnen. Dazu bereite der VKI, der Verein für Konsumenteninformation, eine Sammelklage vor, der man sich als Kunde anschließen könne.

Außerdem rät Schmidt Kreditkunden, sich von der Bank zu Unrecht einbehaltene Negativzinsen zurückzuholen. Diese können dann anfallen, wenn man einen variabel verzinsten Kredit hat und der Leitzinssatz - zum Beispiel der Euribor - ins Minus rutscht. In der Regel sollten die betroffenen Kunden ein Schreiben von ihrer Bank erhalten haben, in dem sie darüber informiert wurden, dass die Bank die Negativzinsen einbehält.

