Pkw überschlug sich: Ein Schwerverletzter

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Samstagfrüh auf der A6 bei Kittsee ereignet: Zwei Slowaken überschlugen sich in ihrem Pkw. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen, sein Beifahrer eine Kopfwunde.

Das Auto der beiden Männer war gegen 4.30 Uhr in Richtung Slowakei unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Der 22-Jährige fiel laut Polizei vermutlich in Sekundenschlaf und kam mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich im Straßengraben und blieb auf den Rädern stehen.

Der Lenker wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus transportiert. Der 28-jährige Beifahrer zog sich nach Angaben der Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl eine Wunde am Kopf zu, die genäht werden musste. Der Mann konnte inzwischen in häusliche Pflege entlassen werden.