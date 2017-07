SVM: Saisonstart mit Duell in Grün-Weiß

Auf den SV Mattersburg wartet ein „grün-weißes Duell“ zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga. Die Burgenländer gastieren am Samstag bei Rapid und haben ein großes Ziel: Sie wollen von Beginn an mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Die vergangene Saison war für den SVM nicht immer einfach, lange Zeit stand das Schreckgespenst Abstieg im Raum, schlussendlich wurden die Mattersburger aber dann Siebenter. In der Mannschaft gibt es große Veränderungen. Sieben Spieler verließen Mattersburg. Es gibt sechs Neuzugänge: Andreas Gruber, Rene Renner, Florian Sittsam, Florian Hart, Smail Prevljak und Masaya Okugawa.

Baumgartner: „Viel Talent“

Der SVM geht mit Optimismus in die neue Saison. Man habe jetzt wirklich einen Kader, der von der Dichte her so wie noch selten besetzt sei, sagte der sportliche Leiter, Franz Lederer. Man hoffe natürlich, dass die Neuzugänge ihre Leistung entsprechend abrufen können, so Trainer Gerald Baumgartner: „Talent haben sie viel.“

Die Mattersburger hoffen auf einen guten Start und gehen als zweitbeste Frühjahrsmannschaft mit viel Selbstvertrauen ins erste Spiel gegen Rapid. Schließlich ist es wieder Zeit für einen Sieg in Wien: Das letzte Mal gewann der SVM im August 2015 auswärts gegen Rapid.