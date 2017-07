„Geldwelt“ um 280.000 Euro verkauft

Ein Werk des Golser Künstlers Nikolaus Eberstaller ist in Deutschland um 280.000 Euro nach Amerika verkauft worden: „Geldwelt“ ist das jüngste Ergebnis von Eberstallers Auseinandersetzung mit den Themen Geld, Gier und Macht.

Ein animierter Globus aus gefälschtem Papiergeld, der sich in die falsche Richtung dreht - so sieht Eberstallers Geldwelt aus. Das Objekt war Exponat einer Ausstellung im Mannheimer Kunstverein, die der Berliner Sammler Stefan Haupt gestaltet hatte. Im Rahmen der Schau in Mannheim fand dann die Versteigerung als Kunstperformance statt.

„Genie und Wahnsinn des Geldes“

Der Ausrufungspreis für die „Geldwelt lag“ bei 8.000 Euro. Eine anonyme Telefonbieterin aus den USA bekam den Zuschlag bei 28.000 Euro. Sie verzehnfachte ihr Gebot, nachdem Eberstaller sich bereit erklärt hatte, ihr auch sämtliche Rechte für eine uneingeschränkte Vermarktung abzutreten.

Sammlung Haupt

Es gebe weltweit nur eine Handvoll Sammler, die sich Genie und Wahnsinn des Geldes widmeten, sagte der Sammler Stefan Haupt. Eberstaller habe es mit seiner „Geldwelt“ nun auf die Spitze getrieben. „Die Anmaßung, die Welt besitzen und somit rechtens veräußern zu wollen, war als Performance geplant,“ so Haupt. Niemand habe mit einem solch astronomischen Preis gerechnet.