Autodieb flüchtet in Vernehmungspause

Ein 23-jähriger Mann ist beim versuchten Autodiebstahl in Eisenberg an der Raab ertappt und festgenommen worden. In einer Vernehmungspause gelang ihm mit einem ebenfalls gestohlenen Auto die Flucht nach Wien.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag in Mogersdorf (im Bezirk Jennersdorf), berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Gegen 5.00 Uhr ertappte ein Autobesitzer den 23-Jährigen hinter dem Steuer seines Wagens, als dieser gerade dabei war, das Weite zu suchen. Der auf frischer Tat Ertappte sprang aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß. 20 Minuten später wurde er von der Polizeistreife Mogersdorf aufgegriffen und festgenommen.

Flucht durch Fenster

Bei der anschließenden Einvernahme in der Polizeistation Jennersdorf zeigte sich der Mann kooperativ und gab den versuchten Autodiebstahl zu. Während einer Vernehmungspause nutzte er dann aber die Chance zur Flucht und sprang aus dem Fenster etwa fünf Meter in die Tiefe. Im rund sechs Kilometer entfernten Eisenberg an der Raab gelang es ihm, ein Auto zu stehlen. Mit diesem Auto fuhr er bis nach Wien.

Verkehrskontrolle beendete Flucht

Während der Fahrt nach Wien stahl der Mann von einem Kastenwagen in Fürstenfeld (Steiermark) die Kennzeichen und montierte diese auf das von ihm gestohlene Auto. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis. In Wien geriet er in eine Verkehrskontrolle. Den Polizisten fiel auf, dass die Kennzeichen nicht mit jenen im Zulassungsschein übereinstimmten. Sie nahmen den 23-Jährigen fest. Das gestohlene Auto und die gestohlenen Kennzeichen wurden an die Besitzer zurückgegeben.