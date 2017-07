Raser mit 206 km/h auf A6 geblitzt

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Neusiedl am See auf der A6 einen Raser geblitzt. Der Mann war mit 206 km/h unterwegs. Er wurde angezeigt.

Der 28-jährige slowakische Staatsbürger fuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto auf der Nordostautobahn (A6) im Gemeindegebiet von Neudorf in Richtung Slowakei. In diesem Abschnitt beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 130 km/h. Der Slowake war laut Lasermessung der Polizei allerdings mit 206 km/h unterwegs.

Den Beamten gelang es den Raser anzuhalten. Der Mann wurde angezeigt, gegen ihn wurde ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.