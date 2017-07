GRW: Wählerverzeichnisse liegen auf

Am 1. Oktober werden im Burgenland die Bürgermeister und Gemeinderäte neu gewählt. Ab heute liegen für zehn Tage die Wählerverzeichnisse zur Einsichtnahme in den Gemeinden auf.

Wahlberechtigt sind alle Burgenländerinnen und Burgenländer, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Stimme kann aber nur jener Wahlberechtigte abgeben, der auch im abgeschlossenen Wählerverzeichnis aufscheint.

Wer ist wahlberechtigt?

Ab heute können sich Bürger, sollten sie aus irgend einem Grund nicht im Wählerverzeichnis aufscheinen, in dieses hinein reklamieren. Wahlberechtigt sind auch nicht österreichische EU-Bürger, die in der jeweiligen Gemeinde den Hauptwohnsitz haben und in der Wählerevidenz eingetragen sind.

Bei Nebenwohnsitzern muss geprüft werden, ob sie zwei von vier Kriterien für die Begründung des Wahlrechts erfüllen. Als Kriterien gelten der wirtschaftliche, berufliche, familiäre und gesellschaftliche Mittelpunkt.

Name muss im Wählerverzeichnis stehen

Bei den Bürgermeister und Gemeinderatswahlen am 1. Oktober können letztlich nur jene Burgenländer teilnehmen, deren Namen im abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind. Der Stichtag dafür ist der 24. August. An diesem Tag muss die Anzahl der wahlberechtigten Personen der Landeswahlbehörde übermittelt werden.

