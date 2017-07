Ansichtskarten feiern Revival

Urlaubsfotos mit dem Smartphone haben die guten alten Ansichtskarten beinahe verdrängt. Doch die feiern derzeit ein Revival. Das zeigt jetzt eine österreichweite Umfrage.

Laut der ÖAMTC-Umfrage schicken mehr als die Hälfte der Österreicher lieber handgeschriebene Urlaubsgrüße nach Hause als ein Foto mit dem Smartphone.

Trend im Burgenland deutlich spürbar

Der Trend weg von vergänglichen digitalen Nachrichten hin zu handgeschriebenen persönlichen Worten ist auch in den burgenländischen Tourismusorten und Urlaubszielen zu spüren. Hier wird eine bunte Vielfalt an Ansichtskarten in Museumsshops, Trafiken und Souvenirläden angeboten.

„Die Postkarten werden gerne als Fotoersatz genommen und der Trend, handschriftliche Nachrichten aus dem Urlaubsort zu schicken, der ist steigend“, sagt Alessandra Mimra, Leiterin des Shopmanagements der Kultur-Betriebe Burgenland.

So unterschiedlich die Motive sind, so vielfältig sind auch die Texte, die mit auf den Weg geschickt werden. Der eine zeichnet, der andere hält sich kurz, und so mancher nutzt jeden Platz aus. So oder so: Der Empfänger freut sich über die persönlichen Zeilen, die man ihm schickt.

„Es boomt wieder“

„Die Leute kaufen ungebrochen Ansichtskarten, es boomt wieder. Es ist nicht mehr wie vor einigen Jahren - da ist das Postkartenschreiben ein wenig eingebrochen“, sagt Trafikant Wolfgang Binder. Ansichtskarten werden aber nicht nur verschickt, oft sind sie auch eine Erinnerung an den eigenen Urlaub. „Die Leute sammeln diese Karten auch, sie kaufen sie als Souvenir“, so Binder.

Auch Catherine Sica vom Kunsthaus Rust spricht vom „Aufleben der Postkarten“. „Viele unserer Kunden nehmen die Postkarten als Erinnerungen mit und verschicken sie in die ganze Welt. Wir bekommen auch Rückmeldungen - etwa aus Australien. Das finde ich natürlich wunderschön“, sagt Sica.