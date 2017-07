Autofahrer mit 2,3 Promille gestoppt

60 Polizeibeamte sind am Wochenende bei landesweiten Verkehrskontrollen im Einsatz gewesen. Mehr als 1.100 Fahrzeuglenker wurden angehalten. Einer von ihnen hatte 2,3 Promille Alkohol im Blut.

Kontrolliert wurde von Neusiedl am See bis Jennersdorf und zwar auf Hauptverkehrsrouten, aber auch auf Nebenstraßen. Der Polizei gingen dabei Raser, alkoholisierte und führerscheinlose Lenker ins Netz. Konkret waren es zwölf alkoholisierte Autofahrer, sechs mussten unverzüglich ihre Führerscheine abgeben. Der höchste Alkoholwert wurde bei einem 51-jährigen Mann im Bezirk Jennersdorf mit 2,3 Promille gemessen. In Oberpetersdorf (Bezirk Oberpullendorf) wurde ein 66-Jähriger alkoholisierter Lenker gestoppt - der Mann hatte bereits vor fünf Jahren seinen Führerschein abgeben müssen.

Mit 200 km/h über Schnellstraße

Doppelt so schnell wie erlaubt, mit bis zu 200 km/h, raste ein Autofahrer aus Wiener Neustadt über die S31 bei Mattersburg. Er lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten der Zivilstreife. Erst als die Beamten in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) ihr Auto querstellten, blieb der Raser stehen. Der 22-jährige besitzt keinen Führerschein und er hatte mehrere Ecstasy-Tabletten bei sich. Der Mann wurde angezeigt.