Brand in Industriebetrieb in Neudörfl

In einem Industriebetrieb in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Nach zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte „Brand aus“ geben.

Die Feuerwehren von Neudörfl und Bad Sauerbrunn rückten mit 26 Mitgliedern aus, um die firmeneigene Feuerwehr bei den Löscharbeiten zu unterstützen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht.

Das Feuer war in einer Trocknerwarte bzw. einer Absauganlage ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten teilweise mit Atemschutz arbeiten. Die Höhe des Sachschadens ist laut Landespolizeidirektion Burgenland noch unbekannt. Derzeit werde nach der Brandursache gesucht.