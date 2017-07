Rudersdorfer Feuerwehrfrauen sind Weltmeister

Die Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf Berg(Bez. Jennersdorf) haben sich am Samstag erstmals den Weltmeistertitel bei der Feuerwehrolympiade in Villach (Kärnten) gesichert. Sie nahmen bereits zum vierten Mal an der Olympiade teil.

Das gelang bisher keiner anderen österreichischen Damengruppe. Die Weltmeisterinnen aus Rudersdorf werden Sonntagachmittag in ihrer Heimatgemeinde empfangen. Die Wettkampfgruppe aus Rudersdorf zählt seit Jahren zu den erfolgreisten des Burgenlandes. Sie erzielte zahlreiche Erfolge auf internationaler und nationaler Ebene.

Die Gruppe trainiert unter Coach Klaus Weber mindestens drei Mal in der Woche. Um für die Olympiade in Villach zu trainieren, nahmen die Feuerwehrfrauen an Bewerben in der Umgebung teil.

FF Rudersdorf Berg

3.000 Bewerber aus 24 Nationen

Villach stand in der vergangenen Woche im Zeichen der Internationalen Feuerwehr-Olympiade. Die Bewerbe fanden unter dem Motto „Villach brennt“ statt. 3.000 Teilnehmer aus 24 Nationen reisten dafür an, darunter 700 Jugendliche. Die Mannschaften traten in den verschiedensten Disziplinen an, die Bewerbe reichten von Löschangriff über Hindernislauf bis zu Hakenleitersteigen. Rund 15.000 Zuschauer waren mit dabei.

