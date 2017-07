Auf der Suche nach dem perfekten Glas

Weinliebhaber wissen: Die Wahl des richtigen Glases ist ganz entscheidend für den Trinkgenuss. Welches aber ist das ideale Glas für die Sorte Blaufränkisch? Winzer aus allen Landesteilen haben es herausgefunden.

Auf Einladung eines Glasherstellers testeten burgenländische Winzer zehn Gläser und ermittelten daraus einen Sieger. Schauplatz dieses Auswahlverfahrens war das Weingut Poller in Höll bei Deutsch Schützen (Bez. Oberwart).

„Das richtige Glas bringt den Wein zum Singen“

Die Winzer der Region Eisenberg verkosteten Blaufränkisch-Weine in den verschiedenen Gläsern. „Es ist definitiv so, dass das richtige Glas den Wein zum Singen bringen kann und ein schlechtes Glas es nicht so schön herzeigt. Deswegen ist die Glaswahl sehr wichtig“, erklärt Christoph Wachter.

ORF

Ermittlung des perfekten Glases

Nach jedem der vier Durchgänge werden Gläser per Abstimmung ausgeschieden, bis zum Schluss das Siegerglas übrigbleibt. Die Firma Riedel hat es schon vor längerer Zeit intern als ideales Blaufränkisch-Glas definiert. Die Winzer haben das bestätigt. „Meiner Meinung nach fängt das Glas aufgrund dieser Form perfekt die Aromen des Weines ein. Und am Gaumen lässt es aufgrund dieses engen Mundranddurchmessers den Wein perfekt auf die Zungenspitze fließen“, so Maximilian Riedel.

ORF

„Ergebnis ist keine Überraschung“

Auch für die Winzer kommt die Wahl dieses Glases nicht überraschend. „Als wir für unseren Heurigen Gläser ausgesucht haben, hat sich für uns ebenfalls herausgestellt, dass dieses Glas perfekt ist“, so Winzer Helmut Poller. „Es war keine Überraschung für mich, sondern eindeutig“, so Winzer Reinhold Krutzler. Auch bei einem Test in Deutschkreutz (Bez. Oberpullendorf) wurde das gleiche Glas ausgewählt. Das ideale Blaufränksich-Glas ist damit also gefunden.

