Kastner baut um 5,2 Mio. Euro um

Der Lebensmittel-Abholmarkt Kastner in Eisenstadt baut seit einiger Zeit groß um. Teile der Verkaufsfläche sind bereits fertig. Das Unternehmen mit Sitz im Waldviertel nimmt 5,2 Millionen Euro in die Hand.

Der Abholmarkt in der Eisenstädter Industriestraße wird seit vergangenem Herbst bei laufendem Betrieb runderneuert. Die Generalsanierung umfasst einen Zubau für den Eingangs- und Kassenbereich, sowie die Erweiterung der Verkaufsfläche. Zudem werden die Elektro- und Lüftungsinstallationen erneuert.

„Investition in die Zukunft“

Standortleiter Andreas Hackl spricht von einer „Investition in die Zukunft“. Man wolle den Kunden ein Einkaufserlebnis bieten, sagt er. „Wenn der Kunde da ist, soll er sich bei uns wohl fühlen.“ Kastner richtet sich vorrangig an Gastronomie-Betriebe. 40.000 Artikel finden sich im Sortiment, 12.000 davon sind im Abholmarkt lagernd, der Großteil im XXL-Format.

Wichtig: Nachhaltigkeit

Im Unternehmen wird Nachhaltigkeit groß geschrieben, betont Hackl. Die Firma Kastner ist laut eigenen Angaben Burgenlands größter Anbieter von regionalen Lebensmitteln. Am Standort in Eisenstadt werden derzeit 106 Mitarbeiter beschäftigt, in Jennersdorf 92. „Wir setzen sehr stark auf junge Mitarbeiter. Wir wollen die Lehrausbildung zu dem Zweck nutzen, dass wir Mitarbeiter, die uns verlassen, durch die Lehrlinge ersetzen“, erklärt Hackl. Die Umbauarbeiten in Eisenstadt sollen im November abgeschlossen sein. 5,2 Millionen Euro werden investiert.