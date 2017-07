Wirtschaft wächst im Bgld. besonders stark

Nachdem die Arbeitslosigkeit jahrelang angestiegen ist, hat heuer eine Trendwende eingesetzt. Die Wirtschaft wächst im Burgenland besonders stark, was Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) auf die Politik der Landesregierung zurückführt.

Der Wirtschaftsstandort Burgenland sei im Aufwind, sagte Niessl am Freitag in Rust. Das Burgenland stehe „so gut da wie nie in seiner Geschichte“. Man habe neue Betriebe in das Land holen können, bestehend Betriebe würden investieren und ausbauen. „Ich behaupte, das hat es noch nicht gegeben, dass es innerhalb eines halben Jahres 175 Millionen Euro an Investitionen gibt, das sind zirka 1.000 neue Mitarbeiter im Burgenland“, meint Niessl.

Viele Betriebsansiedlungen im Bgld.

Die Wirtschafts-Service Burgenland GmbH (WiBuG), die sich um Betriebsansiedlungen bemüht, kann heuer mehrere Erfolge vorweisen: Acht größere Unternehmen eröffnen oder erweitern ihre Standorte. In Hornstein (Bez. Eisenstad-Umgebung) errichtet der Medikamentenhersteller Sigmapharm derzeit ein neues Betriebsgebäude . Fixiert ist die Errichtung eines Werks zur Sektproduktion in Müllendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung) durch die Firma Schlumberger - mehr dazu in Sekthersteller zieht nach Müllendorf.

In Parndorf (Bez. Neusiedl am See) baut das Designer Outlet aus - mehr dazu in Designer Outlet wieder um ein Stück größer, XXXLutz eröffnet einen Möbel-Fachmarkt und Cineplexx plant ein Kino samt Entertainment-Zentrum - mehr dazu in Parndorf: Kino im Shopping-Areal. In Kittsee (Bez. Neusiedl am See) ist eine Merkur-Filiale in Bau, geplant ist außerdem ein neues Fachmarkt-Zentrum. Und in Heiligenkreuz (Bez. Jennersdorf) wird Ende des Jahres ein Holzverarbeitungswerk in Betrieb gehen.

„Rekordverdächtige Liste“

Diese Liste sei rekordverdächtig, meint SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich: „Wir können also wirklich stolz auf unser Heimatland Burgenland sein. Das ist der gemeinsame Erfolg der Wirtschaft, der heimischen Unternehmen, der Arbeitnehmer aber auch der Politik, die dafür die Rahmenbedingungen schafft.“

Um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, will die Landesregierung über den Sommer eine Entbürokratisierungs-Aktion starten. Gesetze sollen durchforstet und unternehmensfreundlicher gestaltet werden.