Burgenländer Spitzenreiter bei Kaiserschnitten

Im Burgenland gibt es im Bundesländervergleich die meisten Kaiserschnitte. Jedes dritte burgenländische Baby ist 2016 nicht bei einer Spontangeburt zur Welt gekommen. Mehr als 90 Prozent der Geburten erfolgten termingerecht nach 37 bis 41 Schwangerschftswochen.

Insgesamt sei die Zahl der Kaiserschnitte leicht rückläufig, gab die Statistik Austria bekannt. Am häufigsten kommen im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten Babys per Kaiserschnitt zur Welt.

2.300 Babies im Jahr 2016

Im statistischen Durchschnitt sind burgenländische Mütter 39,2 Wochen schwanger. Fast 2.300 Burgenländerinnen und Burgenländer wurden 2016 geboren. Die meisten Babys kamen pünklich zur Welt. Nur acht Prozent hatten es im Burgenland besonders eilig und kamen als Frühgeburten zur Welt. Im Jahresvergleich gibt es bei der Frühgeborenenrate eine sinkende Tendenz. Drei Babys ließen sich 42 Wochen und mehr Zeit.

Das burgenländische Durchschnittsbaby

69 burgenländische Zwillingskinder wurden 2016 geboren, Drillinge gab es im Vorjahr nicht. Österreichweit steigt die Zahl der Mehrlingsgeburten - mehr dazu in Zahl der Mehrlingsgeburten steigt. 30 Mütter brachten ihre Kinder zu Hause auf die Welt, fast 99 Prozent im Krankenhaus. Auf dem Weg ins Krankenhaus kam 2016 im Burgenland kein Baby zur Welt.

Im Durchschnitt wiegt das Neugeborene einer burgenländischen Mutter 3.326 Gramm und misst 50,2 Zentimeter. Damit liegen burgenländische Babys beim Gewicht im Mittelfeld, von der Größe her aber sind sie die kleinsten in Österreich.

Link: