Einbrecher bei Grenzkontrolle geschnappt

Bei Grenzkontrollen in Nickelsdorf ist der Polizei ein mutmaßlicher Einbrecher ins Netz gegangen. Dem 28-Jährigen wurden drei Einbrüche in Blumengeschäfte in Ober- und Niederösterreich nachgewiesen.

Der Mann wollte Anfang Juli in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) von Ungarn kommend nach Österreich einreisen. Die routinemäßige Kontrolle beim Grenzübertritt ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Daraufhin wurde der 28-Jährige festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ehepaar brutal niedergeschlagen

Insgesamt wurden dem Mann drei Einbrüche in Blumengeschäfte in Ober- und Niederösterreich nachgewiesen. Im Februar 2015 plünderte der damals noch unbekannte Täter in einem Blumengeschäft in Enns (Bezirk Linz-Land) die Registrierkasse. Dabei wurde der 28-jährige Mann aus Rumänien vom Besitzerehepaar überrascht. Es kam zu einer Rangelei.

Der Angreifer konnte sich durch Gewaltanwendung losreißen und entkam in einem in der Nähe abgestellten, von einem Komplizen gelenkten Fluchtfahrzeug. Der 57-jährigen Geschäftsinhaber erlitt dabei schwere Verletzungen, seine 50-jährige Gattin wurde leicht verletzt - mehr dazu in Einbrecher schlug Ehepaar nieder.

ORF

28-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Die oberösterreichische Polizei forschte den 28-jährigen Rumänen als mutmaßlichen Täter aus. Im Zuge der Ermittlungen wurden ihm zwei weitere Einbrüche in Blumengeschäfte in Mauthausen (Bezirk Perg) und St. Valentin (Bezirk Amstetten) nachgewiesen. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete daraufhin die Festnahme des Mannes an. Bei der Einreise nach Österreich konnte er letztlich gefasst werden. Bei der ersten Einvernahme zeigte sich der 28-Jährige geständig. Zu seinem Mittäter machte er keine Angaben.

