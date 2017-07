Rauchgasvergiftung nach Küchenbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld (Bez. Oberwart) musste Donnerstagmittag zu einem Küchenbrand in einem Haus am Kalvarienberg ausrücken. Der Besitzer des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr Pinkafeld rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern zum Einsatzort aus. Bereits bei der Anfahrt hatte sich ein Atemschutztrupp gebildet, hieß es von der Feuerwehr Pinkafeld.

Nachlöscharbeiten mit Wärmebildkamera

In einem Einfamilienhaus am Kalvarienberg war eine Küche aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, der Besitzer des Hauses wurde währenddessen vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus Oberwart gebracht, er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Mit einer Wärmebildkamera wurden nach dem Brand noch einzelne Glutnester ausfindig gemacht, auch sie wurden gelöscht.