Heitere Aussichten für Tourismusbetriebe

Gäste sind in Schönwetterphasen eher dazu bereit schon früher einen Urlaub zu buchen. Daher sind die burgenländischen Tourismusbetriebe auch mit der Buchungslage für den Sommer zufrieden.

Ein Rundruf bei den Verbänden habe gezeigt, dass die Aussichten für die burgenländischen Tourismusbetriebe heiter seien, sagt Hannes Anton, Tourismusdirektor des Burgenlandes. „Die Anfragen sind gleich, wenn nicht sogar besser, als voriges Jahr. Und voriges Jahr war wirklich hervorragend.“

Angst vor Terror

82 Prozent der Gäste im Burgenland kommen aus Österreich. Sie bleiben im Durchschnitt etwas länger als drei Tage. Krisen und Terror haben Flugreisen in ferne Länder für viele weniger attraktiv gemacht. Das Burgenland profitiert auch vom eines Reiseklassikers. „Der Auto-Urlaub ist wieder modern geworden. Damit sind wir wieder besser erreichbar geworden. Die Situation weltweit spielt uns sicher in die Hände“, erklärt Anton.

Starker Juni

Heuer gab es in den ersten fünfn Monaten einen Rückgang von knapp vier Prozent bei den Nächtigungen. Für die Halbjahresbilanz hofften die Touristiker auf einen starken Juni, denn Pfingsten und Fronleichnam fielen heuer in den Juni. Der Juni sei dementsprechend stark gewesen, so Anton. Das Wetter habe zusätzlich dazu beigetragen.

Noch liegt die Tourismus-Halbjahresbilanz nicht vor. Doch selbst wenn man das Rekordergebnis von 2016 nicht ganz erreiche, werde man sicher besser liegen als im Jahr 2015, meint der Tourismusdirektor.

