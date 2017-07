Traktorbergung wird zur Herausforderung

In Kemeten ist am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor samt angekuppelter Ballenpresse in den Straßengraben gestürzt. Es dauerte rund vier Stunden bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen werden konnten.

Der Mittwoch war für die Stadtfeuerwehr Oberwart ein einsatzreicher Tag. Bereits am Vormittag wurden die Helfer zu zwei Einsätzen gerufen. Gegen 21.15 Uhr müssen die Feuerwehrleute dann wieder ausrücken. In Kemeten (Bezirk Oberwart) kam aus bisher ungeklärter Ursache ein Traktor von der Straße ab und landete im Straßengraben auf dem Dach. Auch ein Pkw, der dem Traktor noch ausweichen konnte, stürzte auf der gegenüberliegenden Seite in den Graben.

Helfer vier Stunden lang im Einsatz

Verletzt wurde dabei niemand. Die Bergung der Zugmaschine gestaltete sich für die Feuerwehr äußerst schwierig, denn die angekuppelte Ballenpresse musste ebenfalls von der Feuerwehr geborgen werden. Während den Bergungsarbeiten des Traktors, der Ballenpresse und des ausgewichenen Pkws, kam zusätzlich noch das Fahrzeug eines Servicemitarbeiters ins Rollen. Der Wagen kam von der Straße ab und musste ebenfalls geborgen werden.

Die Stadtfeuerwehr Oberwart und die Freiwillige Feuerwehr Kemeten waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und fast 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. Nach vier Stunden konnten letztlich alle Fahrzeuge geborgen und der Einsatz beendet werden.

