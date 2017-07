SPÖ-Sommertour: Besuch vom Bundeskanzler

Halbzeit der SPÖ-Sommertour 2017: Am Donnerstag gab es prominente politische Unterstützung aus Wien. Bundeskanzler Christian Kern begleitete seine burgenländischen Parteifreunde im Bezirk Oberwart.

Am Vormittag besuchte der Bundeskanzler zusammen mit Landeshauptmann Hans Niessl und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil den Oberwarter Wochenmarkt. Bundeskanzler Kern sagte im Anschluss daran, dass der Wirtschaftsmotor in Österreich in den vergangenen Monaten voll angesprungen sei. Das zeige, dass die Politik die richtigen Weichen gestellt habe.

ORF/Kurt Krenn

„Wir haben im heurigen Jahr ein Rekordniveau an öffentlichen Innovationen. Das sind etwa 800 Millionen Euro mehr, die alleine der Bund mehr in die Infrastruktur ausbaut. Das bedeutet schnelleres Internet, Bahnausbau, bessere Verkehrsnetze und massive Investitionen in die Bildungseinrichtungen“, so Kern. Dies wäre für die Wirtschaft wichtig, denn „dahinter stecken die Aufträge für die Klein- und Mittelunternehmen und dahinter stecken natürlich auch die Arbeitsplätze, die in den Regionen geschaffen werden.“