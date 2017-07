Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in St. Andrä am Zicksee sind am Dienstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Eine davon wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Eisenstadt geflogen.

Die drei Leichtverletzten wurden in die Unfallambulanz des Krankenhauses Frauenkirchen gebracht. An dem Unfall waren laut Landessicherheitszentrale zwei Fahrzeuge beteiligt. Am Unfallort waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehr St. Andrä im Einsatz.