Geld vom Land für Ferienbetreuung

Die Betreuung von Kindern in den Ferien bedeutet für berufstätige Eltern immer wieder eine Herausforderung. Im Burgenland wird die Ferienbetreuung vom Land unter bestimmten Voraussetzungen gefördert.

Laut einer burgenländischen Elternbefragung aus dem Jahre 2015 haben 47 Prozent der Eltern im Sommer Betreuungsbedarf bei ihren Volksschulkindern. Gemeinden, Vereine und Organisationen, die eine Ferienbetreuung anbieten, können beim Land um eine Förderung ansuchen.

Pro Gruppe bis zu 350 Euro

Damit die Ferienbetreuung Unterstützung vom Land bekommt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die Betreuung müsse pädagogisch begleitet werden, zumindest an vier von fünf Tagen in einer Woche stattfinden und es dürften maximal 15 Kinder in einer Gruppe sein, erklärte Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). Werden all diese Kriterien erfüllt, gibt es pro Woche und Gruppe maximal 350 Euro - für gemeindeübergreifende Gruppen gibt es sogar 450 Euro.

In der Gemeinde Zagersdorf zum Beispiel kümmern sich die Pädagogen der Kinderfreunde Burgenland heuer um 21 Kinder. Die Eltern könnten ihre Kinder bereits ab 7.30 Uhr bringen und bis 16.00 Uhr in der Betreuung lassen, sagte Bürgermeister, Helmut Zakall (SPÖ). Die Kinderbetreuung in Zagersdorf koste für drei Wochen 192 Euro pro Kind.

61 Förderanträge im Vorjahr

Die Kinderbetreuung während der Ferien sei auch eine Möglichkeit, zukünftigen Pädagogen und Freizeitpädagogen eine Praxis zu bieten, betonte der Landesvorsitzende der Kinderfreunde Burgenland, Andreas Posch. Im Vorjahr zahlte das Land 75.000 Euro für 61 Förderanträge für die Ferienbetreuung aus.

