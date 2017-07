Dieseldiebstahl: Täter ausgeforscht

Die Polizei hat einen Niederländer als Dieseldieb ausgeforscht. Der 36-Jährige soll im Dezember des Vorjahres zusammen mit noch unbekannten Tätern über 200 Liter Dieseltreibstoff von einer Großbaustelle in Neusiedl am See gestohlen haben.

Auf der Baustelle waren etwa 200 Liter Diesel von einem Treibstofftank abgepumpt worden. Die Täter haben weiters die Tanks von zwei Baggern und einem Radlader aufgebrochen und ebenfalls Treibstoff abgezapft.

Fahndung wurde eingeleitet

Der Niederländer konnte nun anhand von DNA-Spuren ausgeforscht werden. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.