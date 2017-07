Gewitter und Stürme im gesamten Burgenland

In der Nacht auf Montag ist es im gesamten Burgenland zu teils heftigen Unwettern gekommen. Die Feuerwehren mussten in fast allen Bezirken zu Einsätzen ausrücken. Schon am Nachmittag fegte ein orkanartiger Sturm über den Neusiedler See.

Zwischen 23.00 Uhr und 00.30 Uhr erreichten die Gewitter im Burgenland ihren Höhepunkt. Es kam zu lokalen Überschwemmungen, außerdem wurden Verkehrswege durch umgestürzte Bäume versperrt. In Neusiedl am See, Jois, Stotzing, Neudörfl und Pinkafeld mussten die Feuerwehren in der Nacht zu Pumparbeiten ausrücken. Laut Angaben der Landessicherheitszentrale ist die Gewitternacht aber wesentlich ruhiger verlaufen, als man zunächst erwartet hatte.

Thomas Horwath

Gekentertes Segelboot muss gerettet werden

Schon am Nachmittag fegte ein schweres Unwetter mit Windspitzen von mehr als 120 km/h über den Neusiedler See. Vor Oggau mussten Wasserrettung und Feuerwehr einem gekenterten Segelboot zu Hilfe eilen und es in den sicheren Hafen schleppen. Die Bootsbesatzung blieb dabei unverletzt.

Im Segelhafen von Oggau war der Sturm so stark, dass viele Segelboote teils erheblich beschädigt wurden. Laut Angaben der Wasserrettung wurden dort während des Unwetters auch mehrere Personen unbestimmten Grades verletzt.