15.000 bei Schlosspark-Festivals

In der Nacht auf Sonntag ist im Eisenstädter Schlosspark mit dem „Lovely Days“ das zweite Festival an diesem Wochenende über die Bühne gegangen. Seitens der Veranstalter ist man zufrieden.

An beiden Tagen wurden bei der „Nova Jazz & Blues Night“ sowie beim „Lovely Days“-Festival im Eisenstädter Schlosspark ingesamt 15.000 Besucher gezählt. Das Resümee sei total positiv, so Veranstalter Ewald Tatar. Es seien wieder zwei wunderschöne Tage gewesen, denn auch vom Wetter her habe man heuer glück gehabt, so Tatar.

Breit gefächertes Angebot

Das „Lovely Days“ brachte am Samstag Musiker mit absolutem Kultstatus nach Eisenstadt. Egal ob die legendäre The Doors Alive-Tributeband, die Rockurgesteine von Uriah Heep oder der Italo-Popstar Zucchero, das Angebot war breit gefächert. Country-Legende Kris Kristofferson lieferte trotz seinen 81 Jahren eine großartige Show ab und wurde vom Publikum wohlwollend aufgenommen. Nach seinem Konzert gab es Autogramme und Fotos mit den Fans.

zurück von weiter

Urlaubsfeeling im Schlosspark

Während auf der Bühne hinter dem Schloss die Bands ihre Konzerte spielten, herrschte im hinteren Teil des Schlossparks soetwas wie Urlaubsstimmung bei den Besuchern. Bis zum Jahr 2015 fanden die beiden Festivals noch in Wiesen (Bezirk Mattersburg) statt. Seit dem Vorjahr gehen sie nun in Eisenstadt über die Bühne - mehr dazu in Neue Locations für Wiesen-Festivals. Für die Besucher schien der Schlosspark ein guter Ersatz zu sein.

Man könne es sich hier ganz einfach gut gehen lassen und einen schönen Tag genießen, so Elfi Frank aus Rohrbach. Es sei ein guter Ersatz für Wiesen, der Schlosspark würde gut gefallen, denn hier passe ein Festival perfekt hinein, sagte Klaus Klucsarits aus Krottendorf. Das Areal sei zwar nicht so groß, aber es sei trotzdem sehr schön, so Fatou Ndiaye aus Wien.

Lange Wartezeiten sorgten für Unmut

Probleme gab es jedoch oft bei den Getränkeausgabestellen, denn dort kam es mitunter zu erheblichen Wartezeiten. Das trübte die Stimmung einiger Besucherinnen und Besucher. Das Areal sei nicht so gut, es sei in Wiesen besser gewesen, weil es dort für Festivals ausgerichtet gewesen sei. Die Organisation habe in Wiesen besser funktioniert, so Ulrike Lang aus Strasshof.

Mit den Besucherzahlen für beide Tage zeigten sich die Veranstalter jedenfalls zufrieden. Auch im kommenden Jahr soll es die Musikfestivals im Eisenstädter Schlosspark wieder geben. Die Organisatoren tüfteln bereits am Programm für das Jahr 2018.