„Burg Forchtenstein Fantastisch“ startet

In Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) hat am Samstag das Kinderfest „Burg Forchtenstein Fantastisch“ begonnen. Beim Bogenschießen und Verkleiden können Kinder auch heuer wieder das Leben im Mittelalter entdecken.

Auf der Burg Forchtenstein öffnete am Samstag das größte Kinderfestival des Landes zum 21. Mal seine Pforten. Bei dreißig Station können Kinder wieder in die Welt des Mittelalters eintauchen und sich etwa im Bogenschießen probieren. Es gibt natürlich auch wieder Theater und Musical.

20.000 Besucher auch heuer wieder erwartet

Die Präsidentin von „Burg Forchtenstein Fantastisch“, Christa Prets, rechnet auch heuer wieder mit 20.000 Besuchern: „Wir würden gerne die Besucherzahl vom letzten Jahr halten. Wenn es ein bisschen mehr ist, freut es uns natürlich auch. Diese Zahl ist auch für uns notwendig, um kostendeckend arbeiten zu können.“ Die Organisatoren stellen fest, dass die Kinder immer kleiner werden. „Die Eltern kommen schon mit ganz kleinen, teilweise auch schon im Kinderwagen. Ich glaub, das sind schon die Eltern, die selbst als Kinder hier waren und jetzt einen Grund haben, wieder zu kommen.“

Auch der Fortbestand des Kinderfestivals sei durch einen Fünf-Jahres-Vertrag mit der Stiftung Esterhazy gesichert. „Das ist sehr beruhigend und so kann man auch in die Zukunft planen. Das ist ein großer Vorteil“, so Christa Prets.

Begeisterte Kinderaugen schon bei der Eröffnung

Die ersten Besucher dieses Jahr waren begeistert: „Ritter sein macht Spaß und ist cool“, fand Marcel Wallner aus Kotezicken. Auch Bea Schmidtberger aus Neudörfl stimmte ihm zu: „Da lasse ich mich immer schminken, dann gehen wir immer Pfeil- und Bogenschießen. Zu den Vögeln gehen wir auch.“ Die Vögel fand auch Bruder Ben toll: „Die sind so schön und die kann man zu bestimmten Zeiten auf den Arm nehmen, mit diesen riesigen Handschuhen.“

Gäste kommen aus Nah und Fern

Die Gäste bei „Burg Forchtenstein Fantastisch“ kommen nicht nur aus dem Burgenland. Burgmaus Forfel und ihre Ritter locken auch Fans aus den Nachbarländern an. „Wir wurden jahrelang immer hierher eingeladen und jetzt haben wir es endlich Mal geschafft alle gemeinsam herzufahren und haben es bislang auch genossen“, so Ann Kathrin Temps aus Bremerhaven. Auch ihrem Sohn Kjiel Temps gefiel es gut bei Forfel: „Wir waren zwar noch nicht überall, aber den Anfang, den ich da gesehen hab, fand ich schon gut.“

Neu ist heuer das Mitmachtheater im Burgkeller mit dem Titel „Das Gespenstergeburtsnachtgedicht“. „Burg Forchtenstein Fantastisch“ findet heuer bis 30. Juli, immer samstags und sonntags, statt.